Однако для этого требуется уменьшение интенсивности боевых действий. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте также Активные атаки и штурмы россиян на нескольких направлениях фронта: карта боевых действий 17 октября
Что принципиально важно?
Дмитрий Кулеба отметил, что дальше Украина будет решать вопрос о потерянных территориях. Очевидно, что часть из них останется под оккупацией. Однако впоследствии все будет хорошо.
Но мы еще не там. Я не знаю, не вижу, где этот конец. Индикатором того, что что-то начало меняться, станет уменьшение интенсивности боевых действий. Это принципиально важный момент,
– подчеркнул он.
Это произойдет в результате санкций против России, дипломатии, мощного оружия и так далее. Но когда можно будет наблюдать, что понемногу боевые действия угасают, тогда можно будет сказать, что наше государство стало на какой-то путь.
Я очень ценю работу, которую люди делают во всех странах, чтобы не было хуже. Но если объективно, лучше не стало. Ни по сравнению с тем, что было в начале года, ни с тем, что было в прошлом году. Но хочу, чтобы никто не сомневался в том, что мы выгребем из этой войны, будем жить. В конце концов, у нас все будет хорошо, – добавил дипломат.
Что сейчас происходит на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего вражеские силы штурмуют на Покровском направлении.
Аналитики DeepState сообщают, что россияне продвинулись вблизи трех сел Запорожской области. Говорится о населенных пунктах Полтавка, Новоивановка и Малиновка.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные имеют успех в Запорожье. В частности, наши защитники продвинулись на более чем три километра вблизи Орехова.