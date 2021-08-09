60 килограммов кокаина в контейнерах с бананами: в Одессе выявили наркотрафик в ЕС

9 августа 2021 , 16:29
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Источник:

Офис генпрокурора

СБУ заблокировала контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Эквадора в Евросоюз. Во время спецоперации в Одессе задержали 3 организаторов наркобизнеса.

Подозреваемые члены всемирно преступной организации "Ндрангета"

У злоумышленников изъяли почти 60 килограммов кокаина в 50 брикетах. Стоимость такого товара, по ценам черного рынка составляет 10 миллионов долларов.

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Наркотрафик организовали 3 граждан:

  • Албании,
  • Румынии,
  • Украина.

Через контейнерный терминал одного из портовых операторов они ввозили наркотики из Эквадора. Брикеты хоронили в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

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Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков

Наркотики нашли во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный".

В Одессе разоблачили наркотрафик из Эквадора в ЕС / Фото ОГП, СБУ

Других участников также задержали

  • Вблизи порта спецназовцы задержали также иностранного соорганизатора наркотрафика.
  • Еще двух участников наркогруппировки обнаружили на территории одного из промышленных рынков Одесской области. Они планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и привлечения к ответственности других лиц.

Задержанным планируют сообщить о подозрении, а после этого взять под стражу.

Автор: Софія Мінджоса