Правоохранители задержали в столице организатора и двух активных участников "на горячем". Согласно оперативным данным, ежемесячный доход составлял более 3 миллионов гривен.
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Участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропов ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников "товар" злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров,
– отметили в Службе безопасности.
СБУ провела обыски
В ходе обысков по местам пребывания преступников обнаружены подготовленные к продаже:
- почти 2 тысячи таблеток экстази;
- примерно 0,5 килограмма кокаина;
- марки ЛСД;
- более 1 килограмма каннабиса;
- другие доказательства противоправной деятельности.
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 2,5 миллиона гривен.
СБУ нейтрализовала международную наркогруппировку / Фото СБУ