Количество жертв значительно больше: в Буче тела людей находят каждый день

Через несколько дней из Бучи вывезли уже более 400 тел убитых мирных жителей. Однако на самом деле жертв гораздо больше.

Сегодня нашли тела убитых гражданских в домах и во дворах на улице Франко.

Важно Картина станет еще более мрачной, – Кулеба о предстоящих освобождениях городов и сел

Если тела на улице были заметны сразу, то неизвестно, сколько убитых людей еще не нашли.

Напомним, после освобождения городов Киевской области в каждом городе и селе обнаруживали мертвых украинцев, которых убили россияне. В Буче многие тела лежали на дорогах. Также там нашли братскую могилу.

Россияне пытали людей с особой жестокостью. Например, они убивали одной пулей в голову, как когда-то это делало НКВД – связав и поставив на колени.

Важно – Оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи.