Такое мнение озвучил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 апреля. Он, в частности, упомянул Мариуполь, где ситуация может быть гораздо хуже.

Заметьте Цель – унижение и истребление украинцев, – Подоляк о российской "специальной карательной операции"

Нелюди специально пытали гражданских

Главный дипломат Украины подчеркнул, что гибель сотен мирных жителей Гостомеля, Бучи и других городов Киевщины – не несчастные случаи. Ведь есть свидетельство того, что все люди целенаправленно убивали. Кроме того, на телах многих убитых женщин есть и следы изнасилований.

Картина, которую мы нашли, ужасает. Очень тяжело об этом говорить. Мы уже нашли более 400 тел убитых, замученных, умышленно расстрелянных мирных жителей. Но я боюсь, что по мере того, как наша армия будет входить во все больше освобожденных от российских войск сел и городов, картина станет еще более мрачной.

– сказал министр.

В интервью он упомянул и перехваченные СБУ разговоры оккупантов. Там вражеские военные сами признаются в изнасиловании несовершеннолетних девочек.

Со ложью России начали бороться заранее

Незадолго после разоблачения этих преступлений против человечности кремлевские пропагандисты начали распространять фейки. Однако этот цинизм бессодержателен.

Наш МИД сразу начал работать над тем, чтобы весь мир узнал, что сделали русские солдаты. Украина начала работать над этим еще до вхождения ВСУ в Бучу.

Сразу обратились в международные институты. В том числе в Международный уголовный суд, которому было предложено послать прокуроров и независимых наблюдателей, которые могли бы зафиксировать и собрать показания,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, тоже сразу пригласили иностранных журналистов. Именно поэтому мир сразу узнал правду о терроре и геноциде, который совершали россияне.

Россию непременно накажут

Министр отметил, что события в Украине доказали – Россия хуже запрещенной организации ИГИЛ. Ибо граждане этого тоталитарного государства совершают худшие преступления, когда дело доходит до зверства и массовых преступлений.

Сейчас вся украинская дипломатия упорно работает, чтобы наказать каждого причастного ко всем военным преступлениям российского войска. Речь не только о рядовых служащих, но и о командирах.

Также нужно наказать политическое руководство России, которое сделало все это возможным, отправив российскую армию в Украину и обезлюдив украинцев в глазах российских солдат,

– подытожил глава МИД.

Кулеба считает, что необходимо наказывать и свидетелей, просто видевших преступные действия "коллег". Они ведь ничего не делали и это было одной из причин сотен трагедий.

У Украины уже есть списки всех военных, которые мучили, сжигали и расстреливали связанных людей на Киевщине. Поэтому каждого выжившего русского солдата ожидает справедливое наказание.

Важно – как российская пропаганда лжет о Буче: смотрите видео