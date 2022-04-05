Таку думку озвучив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 квітня. Він, зокрема, згадав Маріуполь, де зараз уже набагато гірша ситуація.

Зауважте Мета – приниження та винищення українців, – Подоляк про російську "спеціальну каральну операцію"

Нелюди спеціально катували цивільних

Головний дипломат України наголосив, що загибелі сотень мирних жителів Гостомеля, Бучі та інших міст Київщини – не нещасні випадки. Адже є свідчення того, що всіх людей цілеспрямовано. Окрім цього, на тілах багатьох вбитих жінок є і сліди зґвалтувань.

Картина, яку ми виявили, жахає. Дуже важко про це казати. Ми вже знайшли понад 400 тіл убитих, закатованих, навмисне розстріляних мирних жителів. Але я боюся, що в міру того, як наша армія входитиме в дедалі більше звільнених від російських військ сіл і міст, картина ставатиме ще похмурішою,

– сказав міністр.