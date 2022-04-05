Варварство російської армії шокувало увесь цивілізований світ. Катування, гвалтування та масові розстріли мирних жителів показали, що окупанти позбавлені навіть найменшої краплини людяності.

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Каральна операція

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на тому, що росіяни ведутиь війну по-варварськи. Вони атакують громадянську інфраструктуру, жорстоко гвалтують та масово вбивають мирних жителів.

Все це вказує на те, що РФ проводить в Україні спеціальну КАРАЛЬНУ операцію. Мета якої – приниження та винищення українців,

– заявив він у своєму твіттері.

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