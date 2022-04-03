В этом подвальном помещении россияне просто оставили гражданские тела со связанными руками. Третьего апреля на одной из страниц ВСУ обнародовали видео из этого места террора.
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Ставили на колени и производили выстрел
В соседнем подвале военные врага обустроили себе "казарму". Там осталось много мусора, матрасы и другие вещи, которые они использовали.
А рядом была комната, где совершали преступления против человечности. Украинские воины увидели там около десяти погибших. Это все были мужчины в гражданской одежде.
Оккупанты связали руки большинству своих жертв. После этого их поставили к стене, где производили по одному выстрелу в голову. Именно так, как когда-то поступали с украинским народом их предки – в советском НКВД.
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