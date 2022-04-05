Кількість жертв значно більша: у Бучі тіла людей знаходять щодня
5 квітня 2022 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дениса Казанського
За кілька днів з Бучі вивезли вже понад 400 тіл вбитих мирних жителів. Однак насправді жертв значно більше.
Сьогодні знайшли тіла вбитих цивільних у будинках і у дворах на вулиці Франка.
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Якщо тіла на вулиці було помітили одразу, то невідомо, скільки вбитих людей ще не знайшли.
Нагадаємо, після звільнення міст на Київщині в кожному місті й селі виявляли мертвих українців, яких вбивали росіяни. У Бучі багато тіл лежало на дорогах. Також там знайшли братську могилу.
Росіяни катували людей з особливою жорстокістю. Наприклад, вони вбивали одною кулею в голову, як колись це робило НКВД – зв'язавши та поставивши на коліна.
Важливо – Окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: