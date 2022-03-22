Команда, которая документировала агонию: журналисты в Мариуполе рассказали о ситуации в городе

22 марта 2022 , 09:23
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Источник:

AP News

Российские орки безжалостно сравнивают украинский Мариуполь с землей. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивая тысячи мирных жителей.

Город покинуло немалое количество людей, впрочем, множество не могут вырваться из осады достаточно. На днях видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка сумели покинуть Мариуполь и рассказали миру о ситуации в городе.

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Команда, которая документировала агонию города

Они решили рассказать об осаде города, опубликовав статью с заголовком "20 дней в Мариуполе: команда документирующая агонию города".

По словам очевидцев, россияне охотились на них. Оккупанты имели список имен, включая их, и они приближались.

Мы были единственными международными журналистами, которые остались в украинском городе Мариуполь, и более двух недель мы документировали его осаду. Мы вели репортаж внутри больницы, когда по коридорам начали шарить боевики. Хирурги дали нам белые халаты для маскировки,
рассказывает Мстислав Чернов.

Позже их вытащили украинские воины. Они говорят, что, когда те сказали идти с ними, неподалеку разбивались снаряды, и они двигались по дорогам и разбомбленным многоквартирным домам. Тогда бронеавтомобили отвезли их в затемненный подвал. И только тогда представители СМИ узнали, почему украинцы рисковали жизнью ради них.

Если они поймают вас, снимут на камеру и заставят сказать, что все, что вы снимали, ложь. Все ваши усилия и все, что вы сделали в Мариуполе, будут напрасными,
заявил один из полицейских.

Дело в том, что отснятые и опубликованные доказательства военных преступлений всячески пыталась опровергнуть российская пропаганда. В частности, кадры из роддома, ведь в России подавали это как фейк, а беременную женщину, которую выносили из здания на носилках – называли актрисой.

Так, офицер, который когда-то умолял журналистов показать миру город, который умирает, Теперь умолял уйти – подтолкнул Мстислава и Евгения к тысячам побитых машин, которые как раз готовились уехать из Мариуполя. Мужчинам пришлось пересечь 15 российских блокпостов, чтобы вырваться.

Последние журналисты в Мариуполе рассказали о ситуации в городе / AP Photo, Мстислав Чернов

 

Именно Мстислав Чернов и Евгений Малолетка являются авторами фотографий, которые разлетелись по миру и подтвердили военные преступления российской армии против украинского народа. В определенной степени именно их кадры заставили мир поддержать Украину. Среди снимков были фото из больниц, разбитых улиц, бомбардировки оккупантами роддома и других объектов гражданской инфраструктуры.

Журналисты говорят, что их до сих пор засыпают сообщениями люди, желающие узнать о судьбе близких, которых они фотографировали и снимали, в частности на братской могиле. "Они пишут нам отчаянно, будто мы не чужие, будто можем им помочь".

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Автор: Марта Касіянчук