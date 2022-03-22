Команда, которая документировала агонию: журналисты в Мариуполе рассказали о ситуации в городе

Российские орки безжалостно сравнивают украинский Мариуполь с землей. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивая тысячи мирных жителей.

Город покинуло немалое количество людей, впрочем, множество не могут вырваться из осады достаточно. На днях видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка сумели покинуть Мариуполь и рассказали миру о ситуации в городе.

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Команда, которая документировала агонию города

Они решили рассказать об осаде города, опубликовав статью с заголовком "20 дней в Мариуполе: команда документирующая агонию города".

По словам очевидцев, россияне охотились на них. Оккупанты имели список имен, включая их, и они приближались.

Мы были единственными международными журналистами, которые остались в украинском городе Мариуполь, и более двух недель мы документировали его осаду. Мы вели репортаж внутри больницы, когда по коридорам начали шарить боевики. Хирурги дали нам белые халаты для маскировки,

– рассказывает Мстислав Чернов.

Позже их вытащили украинские воины. Они говорят, что, когда те сказали идти с ними, неподалеку разбивались снаряды, и они двигались по дорогам и разбомбленным многоквартирным домам. Тогда бронеавтомобили отвезли их в затемненный подвал. И только тогда представители СМИ узнали, почему украинцы рисковали жизнью ради них.

Если они поймают вас, снимут на камеру и заставят сказать, что все, что вы снимали, ложь. Все ваши усилия и все, что вы сделали в Мариуполе, будут напрасными,

– заявил один из полицейских.

Дело в том, что отснятые и опубликованные доказательства военных преступлений всячески пыталась опровергнуть российская пропаганда. В частности, кадры из роддома, ведь в России подавали это как фейк, а беременную женщину, которую выносили из здания на носилках – называли актрисой.

Так, офицер, который когда-то умолял журналистов показать миру город, который умирает, Теперь умолял уйти – подтолкнул Мстислава и Евгения к тысячам побитых машин, которые как раз готовились уехать из Мариуполя. Мужчинам пришлось пересечь 15 российских блокпостов, чтобы вырваться.

Последние журналисты в Мариуполе рассказали о ситуации в городе / AP Photo, Мстислав Чернов