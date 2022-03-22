Город покинуло немалое количество людей, впрочем, множество не могут вырваться из осады достаточно. На днях видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка сумели покинуть Мариуполь и рассказали миру о ситуации в городе.
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Команда, которая документировала агонию города
Они решили рассказать об осаде города, опубликовав статью с заголовком "20 дней в Мариуполе: команда документирующая агонию города".
По словам очевидцев, россияне охотились на них. Оккупанты имели список имен, включая их, и они приближались.
Мы были единственными международными журналистами, которые остались в украинском городе Мариуполь, и более двух недель мы документировали его осаду. Мы вели репортаж внутри больницы, когда по коридорам начали шарить боевики. Хирурги дали нам белые халаты для маскировки,
– рассказывает Мстислав Чернов.
Позже их вытащили украинские воины. Они говорят, что, когда те сказали идти с ними, неподалеку разбивались снаряды, и они двигались по дорогам и разбомбленным многоквартирным домам. Тогда бронеавтомобили отвезли их в затемненный подвал. И только тогда представители СМИ узнали, почему украинцы рисковали жизнью ради них.
Если они поймают вас, снимут на камеру и заставят сказать, что все, что вы снимали, ложь. Все ваши усилия и все, что вы сделали в Мариуполе, будут напрасными,
– заявил один из полицейских.
Дело в том, что отснятые и опубликованные доказательства военных преступлений всячески пыталась опровергнуть российская пропаганда. В частности, кадры из роддома, ведь в России подавали это как фейк, а беременную женщину, которую выносили из здания на носилках – называли актрисой.
Так, офицер, который когда-то умолял журналистов показать миру город, который умирает, Теперь умолял уйти – подтолкнул Мстислава и Евгения к тысячам побитых машин, которые как раз готовились уехать из Мариуполя. Мужчинам пришлось пересечь 15 российских блокпостов, чтобы вырваться.
Последние журналисты в Мариуполе рассказали о ситуации в городе / AP Photo, Мстислав Чернов
Именно Мстислав Чернов и Евгений Малолетка являются авторами фотографий, которые разлетелись по миру и подтвердили военные преступления российской армии против украинского народа. В определенной степени именно их кадры заставили мир поддержать Украину. Среди снимков были фото из больниц, разбитых улиц, бомбардировки оккупантами роддома и других объектов гражданской инфраструктуры.
Журналисты говорят, что их до сих пор засыпают сообщениями люди, желающие узнать о судьбе близких, которых они фотографировали и снимали, в частности на братской могиле. "Они пишут нам отчаянно, будто мы не чужие, будто можем им помочь".
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