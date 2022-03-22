Місто покинула чимала кількість людей, втім, безліч не можуть вирватися з облоги досить. Днями відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка зуміли покинути Маріуполь й розповіли світові про ситуацію в місті.
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Команда, яка документувала агонію міста
Вони вирішили розповісти про облогу міста, опублікувавши статтю з заголовком "20 днів у Маріуполі: команда яка документувала агонію міста".
За словами очевидців, росіяни полювали на них. Окупанти мали список імен, включно з їхніми, і вони наближалися.
Ми були єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в українському місті Маріуполь, і понад два тижні ми документували його облогу. Ми вели репортаж усередині лікарні, коли коридорами почали нишпорити бойовики. Хірурги дали нам білі халати для маскування,
– розповідає Мстислав Чернов.
Пізніше їх витягли українські воїни. Вони кажуть, що, коли ті сказали йти з ними, неподалік розбивалися снаряди, й вони рухалися дорогами та розбомбленими багатоквартирними будинками. Тоді бронеавтомобілі відвезли їх до затемненого підвалу. І лише тоді представники ЗМІ дізналися, чому українці ризикували життям заради них.
Якщо вони зловлять вас, знімуть на камеру і змусять сказати, що все, що ви знімали, брехня. Всі ваші зусилля і все, що ви зробили в Маріуполі, будуть марними,
– заявив один із поліціянтів.
Річ у тім, що відзняті та опубліковані докази військових злочинів усіляко намагалася спростувати російська пропаганда. Зокрема, кадри з пологового будинку, адже в Росії подавали це як фейк, а вагітну жінку, яку виносили з будівлі на ношах – називали актрисою.
Так, офіцер, який колись благав журналістів показати світу місто, яке вмирає, тепер благав піти – підштовхнув Мстислава та Євгена до тисяч побитих машин, які саме готувалися виїхати з Маріуполя. Чоловікам довелося перетнути 15 російських блокпостів, щоб вирватися.
Останні журналісти в Маріуполі розповіли про ситуацію в місті / AP Photo, Мстислав Чернов
Саме Мстислав Чернов та Євген Малолєтка є авторами світлин, які розлетілися світом і підтвердили військові злочини російської армії проти українського народу. Певною мірою саме їх кадри змусили світ підтримати Україну. Серед знімків були фото з лікарень, розбитих вулиць, бомбардування окупантами пологового будинку та інших об'єктів цивільної інфраструктури.
Журналісти кажуть, що їх досі сиплять повідомленнями люди, які бажають дізнатися про долю близьких, яких ми фотографували та знімали, зокрема на братській могилі. "Вони пишуть нам відчайдушно, ніби ми не чужі, ніби можемо їм допомогти".
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