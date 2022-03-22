Місто покинула чимала кількість людей, втім, безліч не можуть вирватися з облоги досить. Днями відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка зуміли покинути Маріуполь й розповіли світові про ситуацію в місті.

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Команда, яка документувала агонію міста

Вони вирішили розповісти про облогу міста, опублікувавши статтю з заголовком "20 днів у Маріуполі: команда яка документувала агонію міста".

За словами очевидців, росіяни полювали на них. Окупанти мали список імен, включно з їхніми, і вони наближалися.

Ми були єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в українському місті Маріуполь, і понад два тижні ми документували його облогу. Ми вели репортаж усередині лікарні, коли коридорами почали нишпорити бойовики. Хірурги дали нам білі халати для маскування,

– розповідає Мстислав Чернов.

Пізніше їх витягли українські воїни. Вони кажуть, що, коли ті сказали йти з ними, неподалік розбивалися снаряди, й вони рухалися дорогами та розбомбленими багатоквартирними будинками. Тоді бронеавтомобілі відвезли їх до затемненого підвалу. І лише тоді представники ЗМІ дізналися, чому українці ризикували життям заради них.

Якщо вони зловлять вас, знімуть на камеру і змусять сказати, що все, що ви знімали, брехня. Всі ваші зусилля і все, що ви зробили в Маріуполі, будуть марними,

– заявив один із поліціянтів.

Річ у тім, що відзняті та опубліковані докази військових злочинів усіляко намагалася спростувати російська пропаганда. Зокрема, кадри з пологового будинку, адже в Росії подавали це як фейк, а вагітну жінку, яку виносили з будівлі на ношах – називали актрисою.

Так, офіцер, який колись благав журналістів показати світу місто, яке вмирає, тепер благав піти – підштовхнув Мстислава та Євгена до тисяч побитих машин, які саме готувалися виїхати з Маріуполя. Чоловікам довелося перетнути 15 російських блокпостів, щоб вирватися.

Останні журналісти в Маріуполі розповіли про ситуацію в місті / AP Photo, Мстислав Чернов