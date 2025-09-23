Заставлял военных строить себе дом: в Ровенской области объявили подозрение командиру
- Командир воинской части в Ровно привлек подчиненных к строительству собственного дома, выплачивая им зарплаты за якобы выполнение боевых задач.
- Командира задержали, ему сообщили о подозрении, теперь фигуранту грозит до 12 лет заключения.
Командир одной из воинских частей Ривного привлек трех подчиненных к строительству собственного дома в Золочевском районе Львовской области. Однако в документах говорилось, что военные якобы выполняют боевые задачи.
В результате из госбюджета было незаконно выплачено более 1,3 миллиона гривен. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.
Что известно о строительстве дома командира?
По данным следствия, более полутора лет – с марта 2024 года – продолжается строительство частного дома командира одной из воинских частей. К проведению работ чиновник привлек трех подчиненных – двух водителей и электрика.
Однако, согласно документации, военные якобы оставались на месте дислокации в Ровном, а государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение. Более того, за такую "службу" они получали дополнительные выплаты и даже грамоты.
За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 миллиона гривен,
– говорится в сообщении.
Какое наказание грозит военному?
Двух из вышеуказанных военных обнаружили по месту строительства во время проведения обысков 17 сентября. Сейчас они уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Еще один из "строителей" с июля служит в Сумской области.
Правоохранители также изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы на землю, строительные накладные и другие вещественные доказательства.
Командира задержали, ему сообщили о подозрении за превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы.
По ходатайству прокуроров фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
