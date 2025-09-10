Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. Досудебное расследование продолжается, в Национальном антикоррупционном бюро Украины уже отреагировали.

На чем разоблачили чиновника НАБУ?

СБУ, Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ, который якобы пытался скрыть недвижимость. Фигурант приобрел ее уже во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

По данным расследования, в декабре 2023 года семья чиновника приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 000 долларов США. В частности, это подтверждает его переписка с женой, показания продавца и нотариуса, который проводил перерегистрацию.

Чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, супруги решили оформить право собственности на третье лицо – мать своей близкой знакомой.

Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную,

– говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории. Однако при заполнении документов на допуск к государственной тайне он этого не указал, чем нарушил закон. "По результатам комплексной проверки СБУ прекратила ему допуск к государственной тайне", – отметили в службе.

СБУ показала доказательства по делу: смотрите фото

Обратите внимание! В СБУ отметили, что это уголовное производство касается отдельного сотрудника НАБУ и не имеет отношения к эффективной работе Бюро как государственного учреждения Украины в целом. СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очищения от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства.

Как отреагировали в НАБУ?

Вскоре в НАБУ отреагировали. Там отметили, что во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Это касалось фигуранта и членов его семьи, а не третьих лиц. Тогда фактов недостоверного декларирования не обнаружили.

НАБУ начинает служебное расследование по фактам, изложенных в материалах СБУ. В случае подтверждения обнародованной информации Бюро будет принимать предусмотренные внутренними процедурами административные меры,

– говорится в заявлении.

К слову, после проведения 21 июля 2025 года СБУ и ГБР обысков и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ, Управление внутреннего контроля НАБУ направило указанным органам и Офису Генпрокурора официальные письма с просьбой безотлагательно проинформировать УВК в случае выявления фактов противоправных действий со стороны работников НАБУ и включать УВК в состав следственной группы. Однако пока правоохранители официально не сообщали УВК о выявленных фактах в отношении упомянутого детектива, а также не включили детективов УВК в состав следственных групп.

СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева.

