Про це в середу, 10 вересня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал. Досудове розслідування триває, у Національному антикорупційному бюро України вже відреагували.

На чому викрили посадовця НАБУ?

СБУ, Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ, який нібито намагався приховати нерухомість. Фігурант придбав її вже під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу й не вказав у своїй декларації.

За даними розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 000 доларів США. Зокрема, це підтверджує його листування з дружиною, покази продавця та нотаріуса, який проводив перереєстрацію, тощо.

Аби приховати свою причетність до цієї нерухомості, подружжя вирішило оформити право власності на третю особу – матір своєї близької знайомої.

Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану,

– йдеться в повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Окрім того, правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території. Однак при заповненні документів на допуск до державної таємниці він цього не вказав, чим порушив закон. "За результатами комплексної перевірки СБУ припинила йому допуск до державної таємниці", – зазначили у службі.

СБУ показала докази у справі: дивіться фото

Зверніть увагу! У СБУ наголосили, що це кримінальне провадження стосується окремого співробітника НАБУ та не має відношення до ефективної роботи Бюро як державної установи України загалом. СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.

Як відреагували в НАБУ?

Незабаром у НАБУ відреагували. Там зазначили, що в другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Це стосувалося фігуранта та членів його сім'ї, а не третіх осіб. Тоді фактів недостовірного декларування не виявили.

НАБУ розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах СБУ. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів,

– йдеться в заяві.

До слова, після проведення 21 липня 2025 року СБУ та ДБР обшуків і вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ, Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу Генпрокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включати УВК до складу слідчої групи. Однак наразі правоохоронці офіційно не повідомляли УВК про виявлені факти щодо згаданого детектива, а також не включили детективів УВК до складу слідчих груп.

СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва.

