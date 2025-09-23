Командир однієї із військових частин Рівного залучив трьох підлеглих до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Однак у документах йшлося, що військові нібито виконують бойові завдання.

Унаслідок цього з держбюджету було незаконно виплачено понад 1,3 мільйона гривень. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

Що відомо про будівництво будинку командира?

За даними слідства, понад півтора року – із березня 2024 року – триває будівництво приватного будинку командира однієї із військових частин. До проведення робіт посадовець залучив трьох підлеглих – двох водіїв та електрика.

Однак, відповідно до документації, військові нібито залишалися на місці дислокації в Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення. Ба більше, за таку "службу" вони отримували додаткові виплати та навіть грамоти.

За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 мільйона гривень,

– йдеться в повідомленні.

Яке покарання загрожує військовому?

Двох із вищевказаних військових виявили за місцем будівництва під час проведення обшуків 17 вересня. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх обов'язків. Ще один із "будівельників" із липня служить у Сумській області.

Правоохоронці також вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи на землю, будівельні накладні та інші речові докази.

Командира затримали, йому повідомили про підозру за перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

За клопотанням прокурорів фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

