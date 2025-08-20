Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДБР.
Що відомо про підозру ексначальнику ДСНС на Вінниччині?
В період з червня минулого року по березень 2025 року посадовець залучав 5 співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об'єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.
Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов'язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи,
– розповіли в ДБР.
У ДБР вказали, що задокументували щонайменше 4 об'єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.
Що йому загрожує?
Колишньому начальнику ДСНС у Вінницькій області оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища. Санкція відповідної статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 мільйони гривень. Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.
Інші схожі випадки
В травні цього року працівники ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.
Схожий випадок був у червні 2024 року. Тоді працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому маєток.
Вже у листопаді того ж року в Дніпропетровській області викрили командира військової частини, який замість несення служби змушував підлеглих будувати оселі. У випадку відмовив погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.