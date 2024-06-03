Будівництво приватного будинку розпочалося ще у 2023 році. На ньому працювали троє військовослужбовців.

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Військові будували дім, отримуючи доплати

Троє військовослужбовців понад рік будували дім для свого начальника. При цьому вони отримували доплати за "виконання бойових завдань на передовій".

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Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану,

– пишуть у ДБР.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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