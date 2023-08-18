На Одещині викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих бійців будувати йому маєток. До слова, на Закарпатті взяли під варту військового, який теж змушував солдат будувати собі будинок.

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Бійці рік працювали замість будівельників

З серпня 2022 року командир військової частини дав вказівку підлеглим будувати для нього будинок поблизу Одеси. Бійці займалися цим замість виконання своїх обов’язків із оборони та захисту України.

Попри те, що солдати працювали будівельниками, заробітна плата нараховувалась їм, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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