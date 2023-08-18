В Одесской области разоблачили чиновника воинской части, который заставлял подчиненных бойцов строить ему имение. К слову, на Закарпатье заключили под стражу военного, который тоже заставлял солдат строить себе здание.

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Бойцы год работали вместо строителей

С августа 2022 командир воинской части дал указание подчиненным строить для него дом вблизи Одессы. Бойцы занимались этим вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины.

Несмотря на то, что солдаты работали строителями, заработная плата начислялась им как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.

Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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