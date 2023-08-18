В Одесской области разоблачили чиновника воинской части, который заставлял подчиненных бойцов строить ему имение. К слову, на Закарпатье заключили под стражу военного, который тоже заставлял солдат строить себе здание.
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Бойцы год работали вместо строителей
С августа 2022 командир воинской части дал указание подчиненным строить для него дом вблизи Одессы. Бойцы занимались этим вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины.
Несмотря на то, что солдаты работали строителями, заработная плата начислялась им как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Превышение полномочий: последние новости
- ДБР при содействии СБУ сообщило подозрение заместителю начальника Департамента финансов Министерства обороны Украины. Из-за него государство понесло убытки на 15 миллионов гривен. Муж превысил свои полномочия – авансом заплатил за услуги. ДБР вручила подозрение должностному лицу – ему грозит до 7 лет тюрьмы.
- В сети опубликовали видео, на котором люди в военной форме в Одессе применяют силу к мужчине и сажают в автобус. Оказалось, что к таким действиям прибегли сотрудники одного из районных ТЦК и СП в Одессе. В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что районный территориальный центр комплектования пытался скрыть свою причастность к инциденту.
- Один из скандальных военкомов получил меру пресечения. Это предстояло сделать еще 4 августа, но заседание перенесли из-за плохого самочувствия работника ТЦК. Начальник одного из отделов Ужгородского районного ТЦК, которому солдаты строили имение, будет под стражей. Такое решение 7 августа принял Лычаковский суд Львова.