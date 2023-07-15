В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что районный территориальный центр комплектования пытался скрыть свою причастность к инциденту. Более того, перед этим представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что на видео не представители ТЦК.

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В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что они установили гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста. Это запрещают нормы правового режима военного положения.

Когда представители Национальной гвардии Украины сделали ему замечание, гражданский начал конфликтовать и провоцировать военных. При проверке его документы и сверки данных с базой уклоняемых гражданин:

"начал угрожать;

вел себя агрессивно, не прекращая провокаций".

Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования. Следует признать, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам,

– заявили в областном ТЦК и СП.

Они по результатам служебной проверки выявили:

тех, кто превысил служебные возможности;

нарушение в использовании неучтенного транспортного средства.

Одесский областной ТЦК и СП заверил, что виновные должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности и их переведут в боевые подразделения, где они смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом.

Что известно об инциденте в Одессе