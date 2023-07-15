В сети появилось видео, которое было якобы снято на одесских улицах, пишет 24 Канал. На кадрах видно, что неизвестные в военной форме с применением силы загружают в машину мужчину и везут его в неизвестном направлении.

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Несколько человек в военной форме задержали мужчину в Одессе

На записи можно увидеть, как мужчина сопротивляется. Поэтому люди в военной форме повалили на землю. Человек в штатском получил удар и был прижат к земле ногой человека в военной форме.

Люди в военной форме задерживают мужчину: смотрите видео

Следует отметить, что у людей в военных формах есть предметы, похожие на оружие. В итоге мужчину затолкали в желтый микроавтобус. Автор видео утверждает, что задержанный мужчина получил удар в голову.

На видео – не представители ТЦК

В Одесском областном ТЦК журналистам ТСН сообщили, что руководство военкомата выясняет обстоятельства этого события. По предварительной информации, нет подтверждения, что люди в военной форме – это работники именно ТЦК.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии журналистам сообщила, что на видео не представители ТЦК.

На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК,

– сказала она.

Наталья Гуменюк не исключила, что соответствующие органы будут выяснять, что за событие снято и кто является его участниками.

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