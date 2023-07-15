У мережі з'явилося відео, яке було нібито зняте на одеських вулицях, пише 24 Канал. На кадрах видно, що невідомі у військові формі із застосуванням сили завантажують до машини чоловіка і везуть його у невідомому напрямку.
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Декілька людей у військовій формі затримали чоловіка в Одесі
На записі можна побачити, як чоловік чинить опір. Через це люди у військовій формі повалили на землю. Чоловік у цивільному отримав удар і був притиснутий до земл ногою людини у військовій формі.
Люди у військові формі затримують чоловіка: дивіться відео
Слід зазначити, що в людей у військові формі є предмети, схожі на зброю. У підсумку чоловіка заштовхали до жовтого мікроавтобуса. Автор відео стверджує, що затриманий чоловік отримав удар у голову.
На відео – не представники ТЦК
В Одеському обласному ТЦК журналістам ТСН повідомили, що керівництво військкомату з'ясовує обставини цієї події. За попередньою інформацією, немає підтвердження, що люди у військовій формі – це працівники саме ТЦК.
Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі журналістам повідомила, що на відео не представники ТЦК.
На відео – не наш транспортний засіб, такого транспортного засобу в ТЦК немає, на відео – не співробітники ТЦК,
– сказала вона.
Наталія Гуменюк не виключила, що відповідні органи з'ясовуватимуть, що за подія зафільмована та хто є її учасниками.
Начальника Одеського обласного ТЦК усунули з посади
- Навесні в Одесі виник скандал з начальником одеського ТЦК Євгеном Борисовим. Борисова звинуватили в тому, що він має віллу в Іспанії. Також Борисов нібито володіє офісом вартістю 2 мільйони євро.
- У червні вийшло розслідування журналіста Михайла Ткача, в якому він з'ясував, що родина Борисова дійсно володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів.
- Влітку Борисова усунули від виконання обов'язків рішенням Ставки. На посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП призначали Олександра Охріменка. До цього він був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.