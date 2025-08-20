Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что известно о подозрении экс-начальнику ГСЧС в Винницкой области?

В период с июня прошлого года по март 2025 года чиновник привлекал 5 сотрудников спасательной службы к строительству и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях.

Людей заставляли работать как в рабочее, так и во внерабочее время. Вместо выполнения служебных обязанностей они возводили дома чиновника и проводили ремонтные работы,

– рассказали в ГБР.

В ГБР указали, что задокументировали не менее 4 объектов, на которых чиновник использовал подчиненных как бесплатную рабочую силу.

Что ему грозит?

Бывшему начальнику ГСЧС в Винницкой области объявили подозрение в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием служебного положения. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 миллиона гривен. Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схемы трудовой эксплуатации работников ГСЧС.

