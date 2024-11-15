Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и ГБР.

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Вместо несения службы строили коттеджи для родственников командира

По данным следствия, течение 2022 – 2024 годов подполковник силами подчиненных построил 2 частных двухэтажных дома.

У Госбюро расследований уточнили, что военнослужащие возводили двухэтажные коттеджи для матери и тещи подполковника. Строили с фундамента. Также начальник "заказал" в доме для матери зону барбекю.

Почти 3 года военнослужащие не появлялись на службе. Впрочем, ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за якобы выполнение "боевых (специальных) задач".

Кстати, в случае отказа работать, командир угрожал отправить на передовую в самые горячие точки.

В Офисе генпрокурора отметили, что за время фактического отсутствия на военной службе привлеченным к строительным работам 5 военнослужащим выплачено более 2,5 миллиона гривен.

Командир заставлял подчиненных строить дома / Фото Офиса генпрокурора, ГБР

В конце концов командира воинской части задержали правоохранители. По месту жительства и службы уже провели 12 обысков. В частности, изъяли документы о начислении и выплате зарплаты военнослужащим, сведения об их суточных нарядах, личные дела, телефоны и черновые записи по строительству.

Командиру воинской части сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Обратите внимание! Теперь командиру воинской части грозит от 8 до 12 лет за решеткой.