Дії чиновників кваліфіковані як розтрата шляхом зловживання службовим становищем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Куди чиновники витрачали столичний бюджет?

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику апарату виконавчого органу КМДА та колишньому керівнику комунального підприємства столиці.

За результатами перевірки Державної аудиторської служби України з'ясовано, що підозрювані замовили та оплатили ремонт фасаду та інших приміщень в офісній будівлі.

Споруда раніше була в комунальній власності, проте зараз належить приватним особам. На роботи посадовці витратили майже 1,3 мільйона гривень.

При цьому комунальне підприємство не мало навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі,

– йдеться в повідомленні.

Дії фігурантів справи кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше повідомлялось, що посадовця КМДА підозрюють у службовій недбалості, через яку частину синьої гілки метро довелося закрити. Тоді збитки склали 164 мільйони гривень. Чиновник не здійснював належного контролю за роботою.