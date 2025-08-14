Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Яку схему реалізували військові на Чернігівщині?

ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Чернігівщини та трьом його підлеглим. Слідство встановило, що у 2024 році вони створили "фейковий командний пункт". Там начебто чергували 14 військовослужбовців.

Насправді жодних обов'язків вони не виконували – майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тисяч гривень за кожен "наряд",

– пояснили у Бюро.

Після виплат частину грошей військові передавали керівнику та його спільникам.

За даними ДБР, п'ятеро з оборонців займалися приватними справами командира. Вони ремонтували садибу, будували гостьовий будинок і облаштовували квартиру його сина. Один військовий під час "служби" заробляв на ремонті автівок неподалік.

Схема завдала державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Фігурантам справи загрожує до 12 років за ґратами.

До слова, військовий разом із матір'ю та братом інсценував власне зникнення, щоб отримати мільйонну виплату. Усіх трьох обвинувачують у шахрайстві, а брата та військовослужбовця – у дезертирстві та ухиленні від служби.