Какую схему реализовали военные на Черниговщине?

ГБР сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Черниговской области и трем его подчиненным. Следствие установило, что в 2024 году они создали "фейковый командный пункт". Там якобы дежурили 14 военнослужащих.

На самом деле никаких обязанностей они не выполняли – почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч гривен за каждый "наряд",

– объяснили в Бюро.

После выплат часть денег военные передавали руководителю и его сообщникам.

По данным ГБР, пятеро из защитников занимались частными делами командира. Они ремонтировали усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру его сына. Один военный во время "службы" зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку.

Схема нанесла государству ущерб на более чем 2 миллиона гривен. Фигурантам дела грозит до 12 лет за решеткой.

