Скільки Україна витрачатиме на діяльність ДБР?

Як повідомляється у документі про видатки та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який потрапив у розпорядження журналістів 24 Каналу, у наступному році загальний фонд, що передбачається на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань, значно збільшиться.

Зверніть увагу! Значна сума із загального фонду це, зазвичай, зарплати співробітників. Тобто, збільшення фінансування, імовірно, означатиме підвищення виплат працівників.

Відповідно до отриманих даних, видатки на діяльність ДБР зміняться так:

у 2025 році вони складають – 3,82 мільйона гривень;

а уже у 2026 році ці витрати зростуть на майже 900 тисяч і сягнуть – 4,71 мільйона гривень.

Які розслідування проводить ДБР? ДБР здійснює не всі кримінальні провадження. Ця організація займається саме тими справами у яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі службовці.

На що будуть витрачені гроші з бюджету у 2026 році?

Проєкт бюджету на 2026 рік ухвалено. Загалом, на наступний рік заплановано видатки у розмірі 4,8 трильйона гривень. Це на 415 мільярдів гривень більше ніж у 2025.

У 2026 році збільшаться видатки на відомство. Зокрема, для НАБУ планують збільшити фінансування до 2,54 мільйона, САП – до 368 866 тисяч гривень.

Зверніть увагу! У 2026 році бюджет України потребуватиме дофінансування. Сума необідної зовнішньої підтримки – 2 трильйони 79 мільярдів гривень.