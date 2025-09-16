Скільки грошей витратять на телемарафон у 2026 році?

Мова йде про телемарафон "Єдині новини", пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Ну і щоб ви не сумнівалися гроші на "Єдиний марафон" теж традиційно заклали,

– написав Ярослав Железняк.

Згідно з його слів, уряд вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на "Марафон" у рамках Бюджету на наступний рік. Крім того, як і торік, близько 80 мільйонів гривень буде витрачено на телеканал "Рада". Мова йде про державний інформаційно-аналітичний телеканал. Він висвітлює діяльність не тільки Верховної Ради України, а ще й комітетів, різних комісій, народних депутатів України тощо.

Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем,

– зазначив народний депутат.

Нагадаємо! "Єдині новини" – це загальноукраїнський інформаційний телемарафон. Його запустили у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Його метою стало інформування українців щодо ситуації та різних подій у країні від початку повномасштабної війни.

Що відомо про бюджет на 2026 рік? 15 вересня ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передали його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету на наступний рік стануть безпека та оборона, а також українська соціальна стійкість. Зокрема всі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони. Наголошується, наразі вся Україна має бути у Війську або для Війська.

