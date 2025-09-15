Акциз на солодкі напої повинен залучити до бюджету 8,5 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Який показник мінімальної зарплати заклали у бюджеті на 2026 рік

Що відомо про введення акцизу на солодку воду?

Бюджет передбачає залучити 8,5 мільярда гривень з "Акцизу на солодку воду".

Зазначимо, законопроєкт №9032-1, який передбачає запровадження акцизу на солодку воду з наступного року підтримало 16 членів Фінансового комітету Верховної Ради.

Він передбачає внесення змін до податкового кодексу. Туди буде включено мінеральні та газовані напої з доданим цукром або іншими підсолоджувачами або ароматичними речовинами.

Ставка буде 0,1 євро на літр напою. Фактично це 4,5 гривні на літр солодкої води.

Що ще передбачає бюджет на 2026 рік?