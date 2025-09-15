Акциз на сладкие напитки должен привлечь в бюджет 8,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Что известно о введении акциза на сладкую воду?
Бюджет предусматривает привлечь 8,5 миллиардов гривен с "Акциза на сладкую воду".
Отметим, законопроект №9032-1, который предусматривает введение акциза на сладкую воду со следующего года поддержало 16 членов Финансового комитета Верховной Рады.
Он предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс. Туда будут включены минеральные и газированные напитки с добавленным сахаром или другими подсластителями или ароматическими веществами.
Ставка будет 0,1 евро на литр напитка. Фактически это 4,5 гривны на литр сладкой воды.
Что еще предусматривает бюджет на 2026 год?
- В проекте бюджета на 2026 год ВВП Украины составляет 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше чем на 2025 год. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 7,5% до 4,5% в новой Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.
- Дефицит бюджета прогнозируют в размере 18,4% ВВП, что на 3,9 процентных пунктов меньше, чем в 2025 году.