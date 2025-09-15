Акциз на сладкие напитки должен привлечь в бюджет 8,5 миллиардов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Что известно о введении акциза на сладкую воду?

Бюджет предусматривает привлечь 8,5 миллиардов гривен с "Акциза на сладкую воду".

Отметим, законопроект №9032-1, который предусматривает введение акциза на сладкую воду со следующего года поддержало 16 членов Финансового комитета Верховной Рады.

Он предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс. Туда будут включены минеральные и газированные напитки с добавленным сахаром или другими подсластителями или ароматическими веществами.

Ставка будет 0,1 евро на литр напитка. Фактически это 4,5 гривны на литр сладкой воды.

