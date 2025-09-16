Сколько денег потратят на телемарафон в 2026 году?

Речь идет о телемарафоне "Единые новости", пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Читайте также В Украине введут акциз на сладкую воду: сколько получит бюджет

Ну и чтобы вы не сомневались деньги на "Единый марафон" тоже традиционно заложили,

– написал Ярослав Железняк.

Согласно его словам, правительство решило выделить более 1,5 миллиарда гривен на "Марафон" в рамках Бюджета на следующий год. Кроме того, как и в прошлом году, около 80 миллионов гривен будет потрачено на телеканал "Рада". Речь идет о государственном информационно-аналитическом телеканале. Он освещает деятельность не только Верховной Рады Украины, а еще и комитетов, различных комиссий, народных депутатов Украины и тому подобное.

Там отправят как всегда из бюджета "Иновещания" под сотню миллионов на "КиноКит" связанный с Миндичем,

– отметил народный депутат.

Напомним! "Единые новости" – это всеукраинский информационный телемарафон. Его запустили в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Его целью стало информирование украинцев о ситуации и различных событий в стране с начала полномасштабной войны.

Что известно о бюджете на 2026 год? 15 сентября приняли проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передали его на рассмотрение Верховной Рады. Приоритетом бюджета на следующий год станут безопасность и оборона, а также украинская социальная устойчивость. В частности все собственные поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны. Отмечается, сейчас вся Украина должна быть в Войске или для Войска.

Что еще известно о бюджете на следующий год?