На что Россия направит бюджет на следующий год?

Почти 40% всех расходов предусмотрено для армии и силового блока, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Россия провалила план по сбору налогов: не хватило 5 триллионов рублей

Это рекорд со времен СССР. Более того, прямой сигнал – мир в планы Москвы на ближайший год не входят.

Поскольку санкции обвалили доходы России от нефти и газа, в бюджете заложен огромный дефицит – 1,6% ВВП,

– говорится в сообщении.

Кремль стремится "заткнуть дыры". Поэтому урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет.

Также российское правительство запускает новые налоги:

повышает НДС до 22%; усложняет работу малого бизнеса; вводит различные сборы для бизнеса и простых россиян.

Фактически платить за войну придется населению страны как через налоговое давление, так и из-за свертывания социальных услуг.

Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией,

– отметили в разведке.

Заметьте! Бюджет России на 2026 год в очередной раз подтверждает, что приоритетом для Путина остается затяжная война, и это даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения.

Напомним, что в конце года в России ожидается так называемый "пик расходов". Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".

Дело в том, что российский бюджет после двух месяцев профицита – август и сентябрь – снова стал дефицитным. По предварительной оценке, в октябре 2026 года Минфин России потратил 3,4 триллиона рублей. И это при доходах в 3 триллиона.

Обратите внимание! В этом году российский Минфин планирует покрыть бюджетную "дыру" дополнительным размещением гособлигаций.

Что еще следует знать о ситуации в России?