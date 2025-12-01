Инцидент произошел на улице Радужная, 10 возле ЖК "Град Московский", передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о взрыве авто в Новой Москве?

В сети распространили кадры пожара. На них яркое пламя пожирает Toyota Land Cruiser Prado.

Внутри авто никого не было. 41-летний владелец машины на момент инцидента находился в командировке в Юго-Восточной Азии.

Он оказался доктором физико-математических наук и специалистом в области квантовой электроники из Научно-исследовательского института "Полюс" имени Стельмаха. Этот НИИ занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия и лазерных гироскопов для навигационных систем самолетов.

Что известно о других взрывах автомобилей в России?