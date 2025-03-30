Цену лимузина оценивают в 330 тысяч евро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD и российские СМИ.
Смотрите также В центре Москвы произошло ДТП: одна из машин влетела в толпу людей на остановке
В центре Москвы сгорел лимузин
В центре Москвы взорвался черный Aurus Senat, автомобиль класса люкс, который, по некоторым данным, может принадлежать к автопарку Путина, ведь находился в собственности Управления делами президента РФ.
Взрыв произошел недалеко от штаб-квартиры российской спецслужбы. В соцсетях распространились кадры охваченной огнем машины, над которой поднимался густой черный дым. Это Aurus Senat стоимостью 330 000 евро.
Взрыв произошел, вероятно, в моторном отделе авто. Водитель при этом не пострадал.
Пожар элитного автомобиля вызвал панику среди российских чиновников. Это обострило опасения относительно возможных атак в Москве, куда уже доставали украинские спецслужбы.
В Москве горит лимузин, вероятно, Путина: смотрите видео
В центре Москвы взорвался люксовый лимузин: смотрите видео