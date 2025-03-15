Некоторых пострадавших людей сразу же забрала скорая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Дрон-носитель других FPV-дронов: новейшие украинские разработки показали себя во время атаки на Москву

Что известно о ДТП в центре Москвы

В Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате этого одна из них отлетела в толпу на остановке общественного транспорта.

Сообщается, что пострадали по крайней мере 6 человек. 2 женщин, вероятно, отвезли в реанимацию. На месте работают экстренные службы, привлечен даже вертолет.

СМИ пишут, что пострадали две 15-летние девочки, 2 пешехода и 2 пассажира автомобиля.

Российские СМИ уточняют, что водитель авто, которое отлетело в толпу, находится в неадекватном состоянии, его передадут врачам.

На машине виновника аварии насчитывается 54 штрафы, в момент ДТП водитель был нетрезв, сообщили в прокуратуре.

ДТП в центре Москвы: смотрите видео с камер наблюдения (Видео 18+)