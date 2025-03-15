Деяких постраждалих людей одразу ж забрала швидка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про ДТП у центрі Москви

У Москві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. В результаті цього одна з них відлетіла у натовп на зупинці громадського транспорту.

Повідомляється, що постраждали принаймні 6 людей. 2 жінок, ймовірно, відвезли у реанімацію. На місці працюють екстрені служби, залучено навіть вертоліт.

ЗМІ пишуть, що постраждали дві 15-річні дівчинки, 2 пішоходи та 2 пасажири автомобіля.

Російські ЗМІ уточнюють, що водій авто, яке відлетіло у натовп, перебуває у неадекватному стані, його передадуть лікарям.

На машині винуватця аварії нараховується 54 штрафи, у момент ДТП водій був нетверезим, повідомили у прокуратурі.

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