Ціну лімузина оцінюють у 330 тисяч євро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD та російські ЗМІ.

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У центрі Москви згорів лімузин

У центрі Москви вибухнув чорний Aurus Senat, автомобіль класу люкс, який, за деякими даними, може належати до автопарку Путіна, адже знаходився у власності Управління справами президента РФ.

Вибух стався неподалік штаб-квартири російської спецслужби. В соцмережах поширилися кадри охопленої вогнем машини, над якою здіймався густий чорний дим. Це Aurus Senat вартістю 330 000 євро.

Вибух стався, ймовірно, у моторному відділі авто. Водій при цьому не потраждав.

Пожежа елітного автомобіля спричинила паніку серед російських посадовців. Це загострило побоювання щодо можливих атак у Москві, куди вже діставали українські спецслужби.

У Москві горить лімузин, ймовірно, Путіна: дивіться відео

У центрі Москви вибухнув люксовий лімузин: дивіться відео