Інцидент трапився на вулиці Райдужна, 10 біля ЖК "Град Московський".
Що відомо про вибух авто у Новій Москві?
У мережі поширили кадри пожежі. На них яскраве полум'я пожирає Toyota Land Cruiser Prado.
Як палала "Тойота" у Новій Москві: дивіться відео
Всередині авто нікого не було. 41-річний власник машини на момент інциденту перебував у відрядженні в Південно-Східній Азії.
Він виявився доктором фізико-математичних наук та спеціалістом у галузі квантової електроніки з Науково-дослідного інституту "Полюс" імені Стельмаха. Цей НДІ займається розробкою лазерних далекомірів, цілепокажчиків для високоточної зброї та лазерних гіроскопів для навігаційних систем літаків.
Поки власник був у відрядженні, його автівку "з'їв" вогонь: дивіться відео
Що відомо про інші вибухи автівок у Росії?
- У Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова, відповідального за модернізацію засобів радіоелектронної боротьби. Ритіков був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу, головного розробника засобів РЕБ та РЕР для російської армії.
- У центрі Москви вибухнув люксовий лімузин Aurus Senat, який може належати до автопарку Путіна, вартістю 330 тисяч євро. Подія викликала паніку серед російських посадовців через побоювання можливих атак у Москві.
- У Підмосков'ї підірвали автівку, в якій перебував заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Ярослав Москалик.