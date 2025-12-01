Інцидент трапився на вулиці Райдужна, 10 біля ЖК "Град Московський", передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибух авто у Новій Москві?

У мережі поширили кадри пожежі. На них яскраве полум'я пожирає Toyota Land Cruiser Prado.

Всередині авто нікого не було. 41-річний власник машини на момент інциденту перебував у відрядженні в Південно-Східній Азії.

Він виявився доктором фізико-математичних наук та спеціалістом у галузі квантової електроніки з Науково-дослідного інституту "Полюс" імені Стельмаха. Цей НДІ займається розробкою лазерних далекомірів, цілепокажчиків для високоточної зброї та лазерних гіроскопів для навігаційних систем літаків.

Що відомо про інші вибухи автівок у Росії?