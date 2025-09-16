Як зміниться фінансування на НАБУ, ДБР, САП та БЕБ?

У документі, що стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який опинився в розпорядженні журналістів 24 Каналу, передбачене зростання видатків на діяльність антикорупційних органів, такі як НАБУ, ДБР та САП, порівняно з 2025 роком.

Відповідно до документа, на забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України передбачений загальний фонд у 2,54 мільйона гривень на 2026 році.

Натомість у 2025 році цей фонд був на рівні 2,17 мільйона гривень. Тобто за рік зростання становить у 370 тисяч гривень.

Загальний фонд, який передбачається на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань на 2026 рік, встановлений в межах 4,71 мільйона гривень.

У 2025 році ця цифра становила 3,82 мільйона гривень. Таким чином, зростання складе майже 900 тисяч гривень.

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) встановлено на рівні 368 866 тисяч гривень загального фонду.

Торік цифра загального фонду становила 335 985 гривень, тобто збільшення суми відбудеться на 32,88 тисячі гривень.

Цікаво, що для Бюро економічної безпеки на 2026 рік очікується забезпечення загального фонду в 1,94 мільйона гривень.

Якщо порівняти показники з 2025 роком, то вони не змінилися. Лише несуттєво зріс спеціальний фонд забезпечення – з 112,40 тисячі гривень до 125,90 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Найчастіше найбільша частина загального фонду органів, де є чимало штатних працівників, належить заробітній платі персоналу. Таким чином зростання цього фонду означає здебільшого зростання оплати праці.

