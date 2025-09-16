Как изменится финансирование на НАБУ, ГБР, САП и БЭБ?

В документе, касающийся расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, предусмотрен рост расходов на деятельность антикоррупционных органов, такие как НАБУ, ГБР и САП, по сравнению с 2025 годом.

Согласно документу, на обеспечение деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины предусмотрен общий фонд в 2,54 миллиона гривен на 2026 году.

Зато в 2025 году этот фонд был на уровне 2,17 миллиона гривен. То есть за год рост составляет в 370 тысяч гривен.

Общий фонд, который предусматривается на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований на 2026 год, установлен в пределах 4,71 миллиона гривен.

В 2025 году эта цифра составляла 3,82 миллиона гривен. Таким образом, рост составит почти 900 тысяч гривен.

Обеспечение функций Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) установлено на уровне 368 866 тысяч гривен общего фонда.

В прошлом году цифра общего фонда составляла 335 985 гривен, то есть увеличение суммы произойдет на 32,88 тысячи гривен.

Интересно, что для Бюро экономической безопасности на 2026 год ожидается обеспечение общего фонда в 1,94 миллиона гривен.

Если сравнить показатели с 2025 годом, то они не изменились. Лишь несущественно вырос специальный фонд обеспечения – с 112,40 тысячи гривен до 125,90 тысячи гривен.

Обратите внимание! Чаще всего наибольшая часть общего фонда органов, где есть немало штатных работников, принадлежит заработной плате персонала. Таким образом рост этого фонда означает в основном рост оплаты труда.

Каким работникам органов должны были повысить зарплаты в 2026 году?