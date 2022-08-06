В Минобороны объяснили, как комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ играют на руку врагу

В сети и СМИ сегодня можно услышать немало размышлений различных "экспертов" относительно тех или иных действий ВСУ. Это часто играет на руку врагу.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала подобные комментарии во время активной фазы войны "11-м пунктом в списке грехов". Ранее подобные публичные информационные действия также остро осудил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как комментарии "военных экспертов" помогают врагу

Анна Маляр привела пример, как уважаемый украинский журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный говорят в эфире о том, каким образом нужно обманывать врага информационно. При этом они приводят конкретные примеры настоящих заявлений.

К примеру, если представлена информация, что планируется удар ВСУ по какому-либо объекту (и называют реальный объект), то их экспертное мнение следует ожидать удара где-то на другом объекте. И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил свои силы на ложном объекте,

– заметила Маляр.

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Кроме того, собеседники демонстрируют свою "прекрасную осведомленность" в том, что информация о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины на определенном направлении (называя это направление), по их мнению, является информационной стратегией. И вместе с тем пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана.

Это пример прямого вреда работе Вооруженных Сил Украины. Также это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? Враг,

– подытожила заместитель главы Минобороны.

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