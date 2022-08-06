Однако секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не слушать "диванных экспертов" относительно дат начала деоккупации наших земель. Чиновник резко высказался по поводу никоим образом не обоснованных предположений в эфире телеканала "Киев".

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Данилов о сроках контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО попросил украинцев набраться терпения по поводу контрнаступления Вооруженных Сил Украины. По его словам, сроки начала деоккупации территорий определяют непосредственно украинские военные во главе с Верховным Главнокомандующим, а не "странные эксперты".

Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление украинских сил – ред. 24 канал) будет происходить. Военные знают свое дело и знают, когда им нужно начинать. И, главное, как быстро, с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны – освобождать наши территории от оккупанта,

– подчеркнул Алексей Данилов.

К слову, чиновник добавил, что так называемые "диванные эксперты" не владеют никакой информацией о реальном положении дел и ситуации в целом. Он напомнил, что от захватчиков уже освобождены Киевская, Сумская и Черниговская области. "Надо набраться терпения и увидеть все своими глазами", – отметил Данилов.

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