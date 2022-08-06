Об этом 24 каналу рассказала вице-президент Киевской школы экономики Наталья Шаповал. Она считает, что такие последствия и из-за инфляции, ведь Россия шантажирует мир ценой на энергоносители.

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Эксперт подчеркнула, что сейчас стоимость газа выше более чем в 2 раза, чем это было в начале войны. К тому же цены и в прошлом году вдвое выросли.

Кроме того, Россия блокирует порты. Украина долго не могла экспортировать, что повлияло на рост цен на 15%, в частности на пищевые продукты, и уменьшение доступа к ценам для некоторых стран, например Шри-Ланки,

– ответила Шаповалова.

По ее словам, это огромное влияние на мир, и все заинтересованы, чтобы поскорее это прекратить.

"Надеюсь, что из этого 1,3 триллиона, который потеряет мировая экономика, будет один триллион - от потери ВВП России", – добавила вице-президент КШЭ.

Теряет ли россия от войны

По мнению эксперта, санкции, которые ввели на Россию, долгосрочные, но теперь нужно какое-то время, чтобы увидеть последствия.

Пока что россии удается манипулировать стоимостью на газ. В то же время на нефть цены уже вернулись, и россия даже с Индией и Китаем все равно начала терять нефтяные поступления.

– сообщила Шаповалова.

Она объяснила, что с газом ситуация пока не такова, но это вопрос времени. Ведь Россия сама отключила более 40% газового потока для страны и скоро этот вопрос будет решен.

"Будет страдания этой зимой, но впоследствии вся Европа и Украина будут независимы от России, и в последней уже никогда не будет большой экономики", – подытожила эксперт.

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К слову, в России прибегают к газовому шантажу Европы, против альтернативы, куда девать газ, которой у них нет. Поэтому "Газпром" уже даже начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа.