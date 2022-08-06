Про це 24 каналу розповіла віцепрезидентка Київської школи економіки Наталія Шаповал. Вона вважає, що такі наслідки і через інфляцію, адже росія шантажує світ ціною на енергоносії.

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Експертка наголосила, що зараз вартість газу вища у понад 2 рази, ніж це було на початку війни. До того ж, ціни і минулого року вдвічі зросли.

Крім того, росія блокує порти. Україна довго не могла експортувати, а це вплинуло на зростання цін на 15%, зокрема на харчові продукти, та зменшення доступу до цін для деяких країн, наприклад Шрі-Ланки,

– відповіла Шаповалова.

За її словами, це величезний вплив на світ, і всі зацікавлені, щоб якомога швидше це припинити.

"Сподіваюся, що з цього 1,3 трильйона, який втратить світова економіка, буде один трильйон – від втрати ввп росії", – додала віцепрезидентка КШЕ.

Чи втрачає росія від війни

На думку експертки, санкції, які запровадили на росію, довгострокові, але тепер треба якийсь час, щоб побачити наслідки.

Поки що росії вдається маніпулювати вартістю на газ. Водночас на нафту ціни вже повернулися, і росія навіть з Індією та Китаєм все одно почала втрачати нафтові надходження,

– повідомила Шаповалова.

Вона пояснила, що з газом ситуація поки не така, але це питання часу. Адже росія сама відключила понад 40% газового потоку для країни і скоро це питання буде вирішене.

"Буде страждання цієї зими, але згодом вся Європа й Україна будуть незалежними від росії, і в останньої вже ніколи не буде великої економіки", – підсумувала експертка.

Шаповалова про наслідки війни для світової економіки: відео



До слова, у росії вдаються до газового шантажу Європи, проти альтернативи, куди дівати газ, вони не мають. Тому "Газпром" вже навіть почав у промислових масштабах спалювати надлишки газу.