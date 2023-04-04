Быть или казаться: что предполагает новая концепция внешней политики России от Путина

Россия утвердила новую концепцию своей внешней политики и теперь официально провозгласила себя "самобытным государством-цивилизацией" с "уникальной миссией по поддержанию глобального баланса сил". А также вынужденной изоляцией от Запада, но с защитой "традиционных ценностей" и ориентацией на Китай и Индию.

24 Канал решил проанализировать, почему это похоже даже не на желание усидеть на двух стульях, а на полный бред. А также объясняет, как практически следует реагировать на российскую графоманию.

К теме Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

"Эволюция" концепции

Предшественником современной России был СССР – тоталитарное государство с собственной идеологией, предполагавшей построение то ли коммунизма, то ли социализма с человеческим лицом. Советский проект держался на лжи о светлом будущем и реальных репрессиях, питался полезными ископаемыми и эксплуатацией миллионов людей (в частности, и в фактических колониях – одной из них была оккупированная Украина). Экономический и мировоззренческий кризис уничтожил советскую империю, Москва не сумела удержать республики-колонии, но сумела остановить дальнейший распад и осталась в пределах РФСР.

Новая версия России попыталась создать новую версию государственного проекта. Его эхом стало появление официальной концепции внешней политики. За образец россияне взяли пример США – там традиционными являются так называемые доктрины внешней политики, которые реально определяют политический курс страны при той или иной администрации.

В 2008 году президент Медведев, накануне вторжения в Грузию, утвердил новую концепцию, согласно которой был брошен вызов Западу. Там уже отмечали "перспективу потери Западом своей монополии на глобализационные процессы", а Россия называлась "самым большим евразийским государством".

Концепция 2013 года, снова с Путиным, констатировала якобы "сокращение возможностей исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике".

Первая российская концепция утверждена в 1993 году во времена Бориса Ельцина. Она была вполне миролюбивой и предусматривала "налаживание устойчивых положительных отношений со странами ближнего зарубежья с целью преодоления дестабилизирующих дезинтеграционных процессов в бывшем СССР".Следующая концепция была одобрена уже при Путине –в 2000 году, а ведущей темой стала интеграция России и Беларуси (длится до сих пор, но теперь уже с ядерной компонентой, – 24 Канал).Ельцин и Путин / фото Getty

После незаконной аннексии Крыма, оккупации части Донбасса и введения первых санкций против России в 2016, была одобрена новая версия концепции. В ней были сформулированы 11 пунктов российской внешней политики, в частности, защита суверенитета и территориальной целостности страны, "сохранение и укрепление позиций в мировом сообществе", "формирование отношений добрососедства с государствами-соседями", "содействие устранению существующих очагов конфликтов на их территории", отдельно даже было прописано уважение к Украине, желание получить "безвиз" с ЕС и строгое соблюдение договора об ограничении и сокращении стратегических ядерных вооружений.

С этой концепцией Россия прожила до 2023 года, когда в январе Путин дал команду переделать все под новые реалии, главными из которых является то, что Россию теперь официально признали государством-террористом (на уровне ЕС), а ее лидер объявлен в международный розыск как военный преступник. От этого авторы и были вынуждены отталкиваться.

О чем новая концепция внешней политики России

По словам самих россиян, была проведена титаническая работа. Ее результаты одобрял лично Путин.

Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета безопасности, правительством, многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее (концепции внешней политики, – 24 Канал) актуализации и приведении в соответствие с современными геополитическими реалиями,

– Путин рекламирует новую концепцию внешней политики России 31 марта 2023 года.

Не отставал и глава российского МИДа Сергей Лавров.

Логика документа отражает изменяющиеся геополитические реалии, по сути революционные сдвиги на внешнем контуре, получившие ускорение с началом специальной военной операции. В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развития нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств,

– Лавров объясняет, какая это важная штука и какая кропотливая работа предшествовала разработке концепции.

Этот текст находится в открытом доступе, правда, в доменной зоне "ру", поэтому пользователям из Украины, которые изъявят желание почитать этот триумф канцеляризма, придется использовать ВПН-сервисы.

Анализ текста указывает на то, что Лавров перехвалил сам себя, а Путин просто не понял, что ему подсунули на подпись. На самом деле есть скучная графомания на тему, как "россияне сами хотели бы себя видеть, но таковыми не являются". Справиться с такой задачей мог бы условный ChatGPT. Он бы так же зарядил в текст немало любимых российских клише о "русском мире", "англосаксе", "коллективном Западе" и его "гегемонии", "неоколониализме" и другом бреде.



У Лаврова и Путина все написано на "лицах" / dpa

Все творческие и умственные потуги так называемых русских интеллектуалов можно прекрасно описать словами героя Леся Подервянского: "Навіщо вам шлях у те, чого у вас нема?" А также констатировать, что у россиян традиционно "виходять одні уроди".

Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, развития партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов,

– пункт 56 из "концепции" 2016 (в концепции 2023 почему-то исчез).

Дело в том, что в отличие от западных аналогов, российская концепция внешней политики не реальная "дорожная карта", где за отклонения от курса могут спросить избиратели, а государственные институты – произвести принудительную коррекцию.

В российских реалиях "концепция" лишь попытка "причесать" то, что "нагородил" Путин или путинозаменитель. Впрочем, даже это "пост-знание" не является честным. В концепции внешней политики России ничего нет о том, что страна планирует оккупацию соседей, будет осуществлять энергетический шантаж Европы, объявит ЕС "недружественными странами", будет угрожать голодом странам Азии и Африки, вести геноцидную войну, а вдобавок – прибегнет к открытым угрозам ядерным оружием и приостановит свое участие в договоре СНВ-3.

Откуда же взялась мантра о "государстве-цивилизации"

Кто-то скажет а как же "уникальное государство-цивилизация"? Автор уникальной метафоры об уникальной миссии России, наверное, где-то читал Валлерстайна и что-то слышал о его мире-системе. Недаром среди авторов – администрация президента России, где заседает господин Кириенко, который в Кремле имеет реноме "умника-методолога". Придется его разочаровать – Россия объективно не уникальна и никогда ею не была исторически.



Владимир Путин и Сергей Кириенко / фото Коммерсантъ

Сейчас "особая цивилизация" ничего не может делать сама, она полностью зависит от глобального мира, при этом оставаясь его периферией.

К началу полномасштабного вторжения доля России в глобальном ВВП составляла не более 2%, сейчас эти показатели могут быть существенно меньше. Более того, дальше Россию ждет скачок в еще более глубокое дно, это, конечно же, только вопрос времени. И именно это мнение является консенсусом для экономистов.

К теме Как новая концепция внешней политики приблизит конец России

Россия фактически ничего не производит сама – не может сделать даже банальные гвозди и шурупы, о высоких технологиях даже не стоит и начинать – всем известны истории об "аналоговнет" с ворованными микросхемами из западных стиральных машин и т.п.

Россияне не могут сделать даже собственные автомобили и вынуждены покупать их у Ирана (откуда у иранцев соответствующие технологии и при чем здесь Франция – отдельный вопрос). Проблемы буквально в каждом секторе экономики – у России нет собственных лекарств, не может строить самолеты и поезда, строить дороги и еще много всего. Все это она покупала за поступление от продажи полезных ископаемых, прежде всего – углеводородов.

При этом схема была слишком коррупционной, фактически вся российская государственность – обслуживание бензоколонки в масштабах всей страны, ее операторы работали вахтовым методом и зарабатывали миллиарды, чтобы вывести их из страны на "проклятый" Запад и стать его частью на правах младших партнеров. Война эти цепочки разрушила и открыла всему миру нового голого короля.

А что с идеологией?

Авторы "концепции" попытались выдать за государственную идеологию концепцию так называемого "русского мира". Дикая смесь устаревших тезисов 19 века, русского православного фашизма и культа мертвых, известного как "победобесие", понравилась Путину и была запущена в работу. Полигоном для ее "испытания" стал украинский Донбасс. Усилиями россиян регион превратился в территорию новых темных веков и полигоном для кровавых экспериментов, что привело к депопуляции и полной деградации не безпроблемного, но вполне успешного и промышленно развитого региона.

В 2022 году все процессы ускорились, а практики, обкатанные на Донбассе, Россия масштабирует уже на собственных территориях и будет делать "русскую весну" для своих. Местные уже называют это термином "русорез", а более осведомленные упоминают определение "русского бунта" по писателю Пушкину.

9 лет издевательства россиян над оккупированной частью Украины стали эффективной вакциной против "русского мира" и его "мягкой силы". Сейчас эта идеология стала синонимом геноцида и упадка, страшные события открыли миру глаза гораздо лучше любой бумажной концепции.

Два слова правды

В целях поддержки и укрепления международного мира и безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание… использованию мирных средств, прежде всего дипломатии, переговоров, консультаций, посредничества и "добрых услуг", для разрешения международных споров и конфликтов, их урегулирования на основе взаимного уважения, компромиссов и баланса легитимных интересов,

– пункт 24 концепции внешней политики-2023 в лучших традициях Оруэлла цинично официально лжет.

Внимательный читатель, заметит в приведенной цитате два слова правды. Они в скобках, это "хорошие услуги". Под ними, вероятно, следует понимать уже легендарные "жесты доброй воли", к которым российская внешняя политика была вынуждена прибегнуть во время вторжения в Украину. Первый касался бегства российской армии из-под Киева в конце марта 2022 года, второй эвакуации россиян с украинского острова Змеиный, третий – деоккупации Херсона в ноябре.

Все они были осуществлены россиянами под давлением обстоятельств, которые от них не зависят, так как были навязаны волей Украины и ее Вооруженных сил. Именно таких "добрых услуг" ждем от России и дальше. Нравится это россиянам или не нравится.