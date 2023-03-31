Впрочем, курс в сторону "евразийской логики" лишь приблизит конец страны-агрессора. Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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У Путина больше нет вариантов

На самом же деле "евразийская логика" приблизит конец России как государства,

– предположил экс-министр иностранных дел.

По его словам, кремлевский диктатор хочет считать Китай и Индию стратегическими партнерами, но это закончится для России плохо. Однако у Путина каких-либо других вариантов нет.

"На самом деле, эта новая концепция внешней политики – все, что есть у Путина. Никаких других вариантов и выбора у него нет", – подчеркнул дипломат.

Климкин об изменении концепции внешней политики России: смотрите видео

Станет ли Индия союзником России

Накануне секретарь российского Совбеза Николай Патрушев посетил Нью-Дели, чтобы, вероятно, сделать Индию союзником России. На самом же деле это бесполезные попытки россиян, ведь Нью-Дели не может быть союзником Москвы, как и Пекин.

Сейчас Индия работает над тем, чтобы снизить зависимость от российского оружия. Так, 70% вооружения индийской армии состоит из средств российского и советского происхождения.

Кроме того, в прошлом году Индия увеличила импорт российской нефти. Страна максимально использует Россию, чтобы заработать денег.

Следовательно, потенциал Индии стать глобальным игроком в мире преобладает над российским. А значит, союзничество с Москвой не интересует Нью-Дели, разве что ситуативное партнерство. А Путин продолжит хвататься хотя бы за это.

Что еще предполагает новая концепция внешней политики России

Помимо признания Китая и Индии стратегическими партнерами новая концепция внешней политики Кремля имеет следующие тезисы: