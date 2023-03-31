В пятницу, 31 марта, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой определил Россию как "оплот русского мира" и "защитницу православной церкви". Также в документе прописано, что Россия не считает себя врагом Запада. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Россия продолжает цинично врать о своих преступлениях

В Кремле продолжают цинично врать по поводу войны в Украине. В частности, там уверяют, что Запад "принудил принять Россию меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении".

Также в Москве утверждают, что именно США развязали "новую гибридную войну".

"Она направлена на всяческое ослабление России, включая подрыв ее творческой цивилизационной роли, силовых, экономических и технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности. Такой курс Запада приобрел всеобъемлющий характер и закреплен на доктринальном уровне", – утверждают в Кремле.

Другие тезисы концепции Кремля: