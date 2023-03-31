У п'ятницю, 31 березня, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій визначив Росію як "оплот русского мира" та "захисницю православної церкви". Також у документі прописано, що "Росія не вважає себе ворогом Заходу". Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Росія продовжує цинічно брехати про свої злочини

У Кремлі продовжують цинічно брехати щодо війни в Україні. Зокрема, там запевняють, що Захід "змусив вжити Росію заходів щодо захисту своїх життєво важливих інтересів на українському напрямку".

Також у Москві стверджують, що саме США розв'язали "нову гібридну війну.

"Вона спрямована на всіляке ослаблення Росії, включаючи підрив її творчої цивілізаційної ролі, силових, економічних та технологічних можливостей, обмеження її суверенітету у зовнішній та внутрішній політиці, руйнування територіальної цілісності. Такий курс Заходу набув всеосяжного характеру і закріплений на доктринальному рівні", – запевняють у Кремлі.

Інші тези концепції Кремля: